Tüm bankacılık işlemlerinde ücretler değişti

Tüm bankacılık işlemlerinde uygulanan ücretlerde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler, Müşterilerin bankacılık hizmetlerinden yararlanma şeklini ve maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Şubat ayı itibariyle uygulamaya giren yeni tarifede otomatik fatura işlemlerinden para transferine varıncaya kadar pek çok ücrette değişiklik göze çarpıyor.

FAST sisteminde günlük transfer limiti 100 bin TL'ye yükselirken, ücretler de arttı. Fast üzerinden yapılan işlemlerin ücreti, önceden 4.66 lira iken şimdi 6.39 lira oldu. Örneğin, 20 bin lira tutarındaki bir transferin cep telefonundan yapılması halinde 12.80 lira, ATM üzerinden yapılması halinde ise 44.68 lira ödeme yapılması gerekiyor.

Fast Mobil/İnternet:

16.300 lira: 6.39 lira

6.300-304.800 lira: 12.80 lira

EFT Mobil/İnternet:

304.801 lira ve üzeri: 159.97 lira

ATM:

1-6.300 lira: 22.33 lira

304.801 lira ve üzeri: 319.95 lira

Şube ve Çağrı Merkezi:

1-6.300 lira: 31.98 lira

304.801 lira ve üzeri: 639.90 lira

KREDİ KARTI AİDATLARI VE NAKİT AVANS KESİNTİLERİ DE ARTTI

Normal kredi kartı aidatları 600 TL'den başlıyor. Şu anda nakit avans faiz oranı yüzde 5 olup, BSMV ve KKDF eklenince maliyet yüzde 6'yı aşmakta. Ayrıca, karttan nakit çekim limiti, kart limitinin sadece yüzde 25'i ile sınırlı. Taksitli nakit avanslarda ise bankalar genellikle 25 bin lira üzeri işlem yapmamakta. Nakit çekim gecikme faizi de yüzde 5.30 ve vergilerle birlikte yüzde 6.4'e kadar çıkabiliyor.

FATURA TALİMATLARINDA FAİZ

Su, elektrik, internet gibi faturalar kredi kartı ile ödendiğinde, ekstrenin son ödeme tarihine kadar nakit avans faizi uygulanıyor. Bu oran, vergiler dahil yüzde 6'yı aşıyor. SGK gibi kurumlara yapılan prim ödemelerinde ise yüzde 3'e varan ek ücret kesiliyor.

ORTAK ATM ÜCRETLERİNDE DE ARTIŞ VAR

Ortak ATM'lerden para çekme ve yatırma, hesap açma, hesap özetleri ve ATM limit üstü para çekme gibi işlemler bulunuyor. Örneğin, ortak ATM'lerden para çekmek 1.04 lira artı azami çekilen tutarın yüzde 1.15'i kadar komisyon gerektiriyor. Posta yoluyla aylık hesap özeti almak ise 29 lira masraf doğuruyor. Bu ücretler, bankacılık hizmetlerinden faydalanan tüketiciler için önemli bir maliyet unsuru oluşturuyor.