TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 1 Ağustos'ta TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken Paris 2024 Olimpiyatlarında Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı mücadelesi ekranlara gelecek. TRT Spor yayın akışı 1 Ağustos! Türkiye- Dominik voleybol maçı TRT Spor canlı izleme linki!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

08:00 - OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ

09:00 - İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

09:15 - Spor Takvimi

09:20 - Set Sayısı

10:00 - PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ

11:30 - Set Sayısı

12:00 - PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BOKS

14:30 - PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL KADINLAR AVUSTRALYA - KANADA

16:30 - PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BOKS

18:00 - PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL KADINLAR İTALYA - HOLLANDA

19:30 - PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ARTİSTİK CİMNASTİK

21:25 - SPOR MERKEZİ

21:45 - UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ELEME TURU FUTBOL MAÇI LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR

23:45 - AKTÜEL FUTBOL TRANSFER

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