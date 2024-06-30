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TRT Spor'da ne oldu? 30 Haziran TRT Spor canlı yayı argo konuşma olayı ne?

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TRT Spor'da yayınlanan canlı yayın sırasında kamera arkasında gerçekleşen argo diylaog yayına yansıdı. Peki, TRT Spor'da ne oldu? 30 Haziran TRT Spor canlı yayı argo konuşma olayı ne?

EURO 2024 yayınları ile gündemi aktarıyor. Canlı yayına gelen bir EURO 2024 programında yayına istenmeyen diyaloglar yansıdı. Peki, TRT Spor'da ne oldu? 30 Haziran TRT Spor canlı yayı argo konuşma olayı ne?

TRT SPOR'DA NE OLDU?

TRT Spor yaşanan olayla ilgili açıklama yayınlayarakşu ifadeleri kullandı:

TRT Spor'da ne oldu? 30 Haziran TRT Spor canlı yayı argo konuşma olayı ne?

Osman Demir
Osman Demir
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