Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK maç özeti! Yeni Malatyaspor Erzurumspor FK maçı kaç kaç bitti?

Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar hız kesmeden devam ediyor. Ligin dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Yeni Malatyaspor - Erzurumspor karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. Taraftarlar, maçın detaylarını ve takımların sahadaki performansını merakla araştırıyor. Peki, Yeni MalatyasporErzurumspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Yeni Malatyaspor Erzurumspor ZTK maç özeti! İşte, Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor özet videosu!

YENİ MALATYASPOR - ERZURUMSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yeni Malatyaspor - Erzurumspor maçı, futbol tutkunlarının heyecanla takip edeceği önemli karşılaşmalardan biri oldu. Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti.

Yeni Malatyaspor Erzurumspor maç özeti

YENİ MALATYASPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Yeni Malatyaspor Erzurumspor takımları 8 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da Trendyol 1. Lig maçında karşı karşıya geldi.

YENİ MALATYASPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANDI?

Yeni Malatyaspor - Erzurumspor mücadelesi TRT Spor, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlandı.