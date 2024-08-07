TRT SPOR CANLI İZLE || 7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
7 Ağustos Çarşamba günü için TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. TRT Spor, geniş izleyici kitlesi ile birçok önemli spor karşılaşmasını ekranlara getiriyor. Peki, TRT Spor nereden izlenebilir? İşte detaylar...
7 Ağustos Çarşamba günü TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT spor yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT SPOR YAYIN AKIŞI
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:45 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ
08:45 İşitme engelliler spor bülteni
09:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm
11:45 Günün olimpiyat özeti
12:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları güreş
14:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hentbol / Almanya - Fransa (erkekler çeyrek final)
16:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları halter
17:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları voleybol erkekler yarı final / Polonya - ABD
19:00 Spor Merkezi
20:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm
23:30 Transfer Günlüğü
01:00 Spor Artı
02:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları voleybol erkekler yarı final / Polonya - ABD
04:00 Transfer Günlüğü
05:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hentbol / Almanya - Fransa (erkekler çeyrek final)