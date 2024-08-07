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TRT SPOR CANLI İZLE || 7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

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7 Ağustos Çarşamba günü için TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. TRT Spor, geniş izleyici kitlesi ile birçok önemli spor karşılaşmasını ekranlara getiriyor. Peki, TRT Spor nereden izlenebilir? İşte detaylar...

7 Ağustos Çarşamba günü TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT spor yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT SPOR YAYIN AKIŞI

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:45 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ

08:45 İşitme engelliler spor bülteni

09:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm

11:45 Günün olimpiyat özeti

12:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları güreş

14:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hentbol / Almanya - Fransa (erkekler çeyrek final)

16:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları halter

17:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları voleybol erkekler yarı final / Polonya - ABD

19:00 Spor Merkezi

20:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm

23:30 Transfer Günlüğü

01:00 Spor Artı

02:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları voleybol erkekler yarı final / Polonya - ABD

04:00 Transfer Günlüğü

05:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hentbol / Almanya - Fransa (erkekler çeyrek final)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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