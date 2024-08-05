TRT SPOR CANLI İZLE || 5 AĞUSTOS PAZARTESİ TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
5 Ağustos Pazartesi günü TRT Spor'da neler var, nereden izlenir? TRT Spor'un yayın akışı ve izleme bilgileri merak ediliyor. TRT Spor, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri olarak, futbol, basketbol, voleybol gibi birçok spor dalına ait müsabakaları canlı olarak yayınlıyor. İnternet üzerinden veya televizyondan izlenebilen kanalın güncel yayın akışına TRT'nin resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.
5 Ağustos günü TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT spor yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
5 AĞUSTOS PAZARTESİ TRT SPOR YAYIN AKIŞI
08:00 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ
09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ
09:15 GÜNÜN OLİMPİYAT ÖZETİ
10:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL KADINLAR SLOVENYA - POLONYA
11:30 SPOR MANŞET
12:45 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ARTİSTİK CİMNASTİK
16:15 GÜNÜN OLİMPİYAT ÖZETİ
16:40 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI TEK ERKEKLER FİNALİ BADMINTON
17:30 SPOR BÜLTENİ
18:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI PLAJ VOLEYBOLU ERKEKLER ABD - İTALYA
18:45 GÜNÜN OLİMPİYAT ÖZETİ
19:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI 3X3 BASKETBOL ERKEKLER YARI FİNAL
19:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI 3X3 BASKETBOL ALMANYA - KANADA
20:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM
23:30 Transfer Günlüğü
01:00 SPOR ARTI
02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL KADINLAR SLOVENYA - POLONYA
03:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM
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