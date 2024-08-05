TRT SPOR CANLI İZLE || 5 AĞUSTOS PAZARTESİ TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

5 Ağustos günü TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT spor yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

5 AĞUSTOS PAZARTESİ TRT SPOR YAYIN AKIŞI

08:00 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

09:15 GÜNÜN OLİMPİYAT ÖZETİ

10:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL KADINLAR SLOVENYA - POLONYA

11:30 SPOR MANŞET

12:45 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ARTİSTİK CİMNASTİK

16:15 GÜNÜN OLİMPİYAT ÖZETİ

16:40 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI TEK ERKEKLER FİNALİ BADMINTON

17:30 SPOR BÜLTENİ

18:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI PLAJ VOLEYBOLU ERKEKLER ABD - İTALYA

18:45 GÜNÜN OLİMPİYAT ÖZETİ

19:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI 3X3 BASKETBOL ERKEKLER YARI FİNAL

19:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI 3X3 BASKETBOL ALMANYA - KANADA

20:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM

23:30 Transfer Günlüğü

01:00 SPOR ARTI

02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL KADINLAR SLOVENYA - POLONYA

03:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM

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