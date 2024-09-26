TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?
Fenerbahçe-St.Gilloise maçı saat kaçta? TRT 1 izleyicileri, bu akşam televizyonda hangi maçlar, dizi ve filmler olduğunu merakla araştırıyor. 26 Eylül tv yayın akışı ve TRT 1 kanalında hangi filmler yayınlanacağı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Peki, bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?
TRT 1 yayın akışı ve bu akşam TRT 1'de hangi diziler olduğu merak ediliyor. 26 Eylül Pazar akşamı hangi filmler ve diziler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe-St. Gilloise maçı bu akşam var mı sorusuna yanıt aranıyor. TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizdedir…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.00 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Gönül Dağı
17.55 İddiaların Aksine
18.00 Ana Haber
19.45 Fenerbahçe-U.S. Gilloise | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
22.00 Ajax-Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
00.15 Teşkilat
03.25 Gönül Dağı
FENERBAHÇE-ST. GILLOISE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe-St.Gilloise Maçı, 26 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.