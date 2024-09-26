TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?

TRT 1 yayın akışı ve bu akşam TRT 1'de hangi diziler olduğu merak ediliyor. 26 Eylül Pazar akşamı hangi filmler ve diziler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe-St. Gilloise maçı bu akşam var mı sorusuna yanıt aranıyor. TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizdedir…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.00 Şehirden Uzakta

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Gönül Dağı

17.55 İddiaların Aksine

18.00 Ana Haber

19.45 Fenerbahçe-U.S. Gilloise | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

22.00 Ajax-Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

00.15 Teşkilat

03.25 Gönül Dağı

FENERBAHÇE-ST. GILLOISE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-St.Gilloise Maçı, 26 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.