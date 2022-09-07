Transfer saat kaçta bitiyor? 2022 - 2023 futbol sezonu öncesi Avrupa liglerinde ve Spor Toto Süper Lig'de takımlar son transferleri gerçekleştirirken transfer sezonu bitiş saati merak ediliyor. Peki, Transfer dönemi saat kaçta bitiyor? Transfer dönemi saat kaçta kapanıyor? Transfer saat kaçta bitiyor? İşte detaylar...

TRANSFER DÖNEMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Dünyanın her tarafından takip edilen, dünyaca ünlü futbolcuların oynadığı Bundesliga, Premier League, Seria A, Ligue 1 ve La Liga için transfer dönemi Türkiye saatiyle 2 Eylül 2022 saat 01.00'de sona erdi.

SÜPER LİG 2022 YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Toto Süper Lig için 17 Haziran'da başlayan transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 8 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

2022-2023 SEZONU ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ara transfer dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

UEFA İSİM LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

UEFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımların 2 Eylül'de Orta Avrupa Saati baz alınarak 24.00'a kadar kadrolarını açıklamaları gerekiyordu. Türkiye saatine göre ise, temsilcilerimiz için liste verme süresi 3 Eylül saat 01.00'a kadar sürdü.