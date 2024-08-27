Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? (Süper Lig 2024- 2025 transfer dönemi)

Süper Lig 2024-2025 sezonu için transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun sona ermesine kaç gün kaldığı, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Süper Lig'de takımların kadrolarını güçlendirmek için son şanslarını kullanabilecekleri bu dönemin bitiş tarihi yaklaşıyor. Peki, Süper Lig 2024-2025 transfer dönemi ne zaman sona erecek? Transfer sezonunun bitimine kaç gün kaldı? İşte detaylar...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda yaz transfer dönemi 24 Haziran tarihinde başladı. Takımlar yaklaşık 2 aydır transfer çalışmalarını yürütürken Avrupa'da ise yaz transfer dönemi bu yıl 30 Ağustos'ta tamamlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ KİM?

Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı planladığı Alman futbolcu Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Almanya'nın Münih kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki savunma oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.