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Trabzonspor'un golü neden iptal edildi, Okay'ın golünde FAUL VAR MI?

Trabzonspor'un golü neden iptal edildi, Okay'ın golünde FAUL VAR MI?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Süper Lig'de 136. kez karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta mücadelenin ilk yarısı oynanıyor. Peki, Trabzonspor'un golü neden iptal edildi, FAUL VAR MI?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe dev maçta karşı karşıya geliyor.

İlk yarıda Trabzonspor'un bir golü iptal edildi. Trabzonspor'un golü neden iptal edildi, FAUL VAR MI?

TRABZONSPOR'UN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ, FAUL VAR MI?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta 19.00'da başlayan maçta orta hakem olarak Oğuzhan Çakır düdük çalıyor.Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar, Candaş Elbil ve Turgut Doman yapacak. VAR'da Atilla Karaoğlan görev yapıyor.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den yayınlanıyor.

Maçın 37. dakikasında Trabzonspor'un bulduğu gol faul nedeniyle iptal edildi.

Hakem yorumları geldiğinde sayfamıza eklenecektir.

HAKEM YORUMLARI


Deniz Ateş Bitnel:"Trabzonspor 'un attığı gol öncesi herhangi bir ihlal yok! Tertemiz gol iptal edildi!!!"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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