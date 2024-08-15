Avusturya'da da kazanan taraf 2-0'lık skorla Rapid Wien oldu. Trabzonspor bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Trabzonspor Rapid Wien ÖZET izle GOLLER izle!

TRABZONSPOR ELENDİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Rapid Wien deplasmanına çıktı. Bordo-mavililer ilk maçı 1-0 kaybetmişti.

Avusturya'da da kazanan taraf 2-0'lık skorla Rapid Wien oldu. Trabzonspor bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Avusturya ekibinin golleri; 77. dakikada Seidl ve 87. dakikada Lang'dan geldi. Trabzonspor'da 85. dakikada Malheiro kırmızı kart gördü.

Trabzonspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunda Slask - St. Gallen galibi ile eşleşecek.

Trabzonspor maçını özet görüntlerini A Spor platformlarından izleyebilirsiniz.