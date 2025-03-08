TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI CANLI SKOR! Trabzonspor - Hatayspor maçı muhtemel 11'ler kimler?

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Trabzonspor, bu kritik maçta hata yapmak istemezken bu karşılaşmada galibiyet almayı hedefliyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu mücadelede, taraftarlar Trabzonspor - Hatayspor maçının canlı yayın bilgilerini ve muhtemel 11'lerini merak ediyor.Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Trabzonspor - Hatayspor maçında muhtemel 11'ler kimler? İşte, detaylar…

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor - Hatayspor maçı, 8 Mart 2025 Cumartesi günü, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç sırasında beIN Sports resmi web sitesinden de eş zamanlı skor takibi de yapılabilecek.

Trabzonspor - Hatayspor maçı muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİM?

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Lundstram, Batagov, Arif, Okay, Mendy, Zubkov, Cham, Vişça, Sikan. ?

Hatayspor: Bekaj, Selimcan, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdülkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Aboubakar.