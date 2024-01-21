Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta yapılan maç, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray önde. Galatasaray, Zaha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 21 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Türkiye'den bu heyecanlı mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarını tercih edebilirler. Maç, Trabzon'daki Papara Park Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV resm internet sitesi üzerinden canlı izlenebilecek.

TRABZONSPOR – GALATASARAY İLK 11 KADROSU

Trabzonspor; Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan.

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Zaha.