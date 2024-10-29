Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan dev karşılaşmanın tarihi ve yayın bilgileri futbolseverlerin ilgi odağı haline geldi. Her iki takım için de oldukça önemli olan bu maç, sezonun gidişatını etkileyebilecek kritik bir mücadele olacak. Trabzonspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek karşılaşmada, Fenerbahçe liderliğini korumak isterken, Trabzonspor ise üst sıralara yükselme hedefinde. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda?

TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Papara Park'ta oynanacak mücadele 3 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 3 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.