TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Trabzonspor- Beşiktaş maçını kim kazandı?
TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın sonucu ve maç özeti merak ediliyor. Maçın sonucu ve kazanan takım hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan zorlu karşılaşmanın sonucu ve maç özeti futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Bu Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesi, her iki takım için de kritik bir önem taşıyordu ve sonuç, ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyecek nitelikteydi. Futbolseverler, Trabzonspor- Beşiktaş maç sonucunu merak ediyor. Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Sorusunun cevabını araştırıyor.
VISCA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?
Edin Visca'nın orta alanda Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı. Pozisyonun ardından Rafa Silva'nın sakatlığı sebebiyle oyun bir süreliğine durdu. Edin Visca'nın kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor 10 kişi kaldı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza (Edin Visca ilk yarıda kırmızı kart gördü.)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile
TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI İLK YARI SONUCU
Trabzonspor 1-1 Beşiktaş