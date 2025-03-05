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Trabzonspor Atalanta maçı CANLI izle! Trabzonspor U19 hangi kanalda, ŞİFRESİZ mi?

Trabzonspor Atalanta maçı CANLI izle! Trabzonspor U19 hangi kanalda, ŞİFRESİZ mi?
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Trabzonspor'un Atalanta ile oynayacağı karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Trabzonspor U19 takımının maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Atalanta maçı CANLI izle! Trabzonspor U19 maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trabzonspor U19 ve Atalanta U19 takımları, UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda karşı karşıya geliyor. Genç yeteneklerin sahne alacağı bu önemli mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar!

TRABZONSPOR ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor U19 ile Atalanta U19 takımları, UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda karşı karşıya geliyor. Bu heyecan verici maç, 5 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14:00'te başlayacak ve Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor U19 ve Atalanta U19 arasındaki bu önemli mücadele, Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izleyemeyen futbolseverler, Tabii Spor'un dijital platformları üzerinden de maçı canlı olarak takip edebilirler.

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TRT'nin dijital platformu tabii, Türk dizileri, filmleri, belgeselleri, çocuk programları ve orijinal içerikleriyle izleyicilere geniş bir yelpaze sunmaktadır. Platform, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca dillerinde de hizmet vermektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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