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Torreira pozisyonu penaltı mı, kırmızı kart doğru mu?

Torreira pozisyonu penaltı mı, kırmızı kart doğru mu?

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Lider Galatasaray, 29. hafta maçında Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad Filiz. Galatasaray, Icardi'nin golüyle öne geçti. Rashica farkı 2'ye yükseltti. 42 ve 45+6'da sahneye çıkan Icardi, skoru 4-0'a getirdi. Peki, Torreira pozisyonu penaltı mı, kırmızı kart doğru mu?

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26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-Kırmızılılar, bu maça en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde çıktı. Maç hakkında Torreira pozisyonu penaltı mı, kırmızı kart doğru mu sorularının yanıtları araştırıldı.

TORREİRA POZİSYONU PENALTI MI?

Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Icardi, Kerem, Barış Alper, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri halinda Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

İlk 11'ler:

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Kayserispor : Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam.

45' Hakem pozisyonu izledi ve penaltı kararı çıktı. Majid Hosseini kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray penaltı kullandı..

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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