TORBA YASA 2024 MADDELERİ | Torba yasa ne zaman görüşülecek? Torba yasada son durum nedir, ne zaman çıkacak?

Torba yasa ne zaman görüşülecek ve Torba yasada son durum nedir, ne zaman çıkacak soruları gündeme geliyor. Torba yasa, bu hafta içerisinde Meclis gündemine alınması planlanıyor. Pek çok konuyu içeren torba kanun, kısa çalışma uygulamasının kolaylaştırılmasından asgari ücret desteğine, sigorta prim teşviklerinin süresinin uzatılmasından iş sağlığı ve güvenliğine kadar geniş bir yelpazede düzenlemeler içeriyor. Torba yasa ne zaman görüşülecek? Torba yasa 2024 maddeleri!

TORBA YASA NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?

Torba yasa görüşmeleri devam ederken, Meclis yeni yıl tatiline girmiş durumda. Son olarak, çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye ödenmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı ve ödemeler tamamlandı.

TBMM, yeni yılın gelmesiyle birlikte tatile girdi. TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sonrasında çalışmalara ara verildi. Meclis, 16 Ocak tarihinde çalışmalara tekrar başlayacak. Bu süreçte komisyonların çalışması planlanıyor.

TORBA YASADA SON DURUM NEDİR?

Kısa Çalışma

Son üç yılda, kısa çalışma, çalışma hayatının neredeyse en önemli aracı haline gelmiştir. İlk olarak koronavirüs salgını, ardından deprem gibi olağanüstü durumlar nedeniyle uygulanan kısa çalışma, işçilerin gelirlerini koruma adına kritik bir rol oynamaktadır. Kısa çalışma, genel salgın gibi durumların da eklendiği olağanüstü koşullarda bir çözüm sunmaktadır.

Bu bağlamda, kısa çalışmadan faydalanmayı kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenleme yapılmaktadır. Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'nde vurgulanan pasif işgücü programlarının erişilebilirliğini artırma perspektifiyle hayata geçen bu düzenleme, son üç yıl içinde 450 gün prim ödemesi olan bireylerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesine olanak tanıyacaktır. Günümüzde 600 gün olan prim şartının 450 güne indirilmesi, daha fazla kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanmasını sağlayacaktır.

Sigorta Primi Teşviki

Torba kanununda yer alan iki düzenleme, işverenleri yakından ilgilendiriyor. Bu düzenlemelerden biri, 6111 kanun kodlu sigorta prim teşvikinin uygulanma süresinin iki yıl daha uzatılması. Şu an en geniş kapsamda uygulanan teşvik olan 6111 kanun kodlu sigorta prim teşviki, özellikle genç ve kadın istihdamını destekleyerek işverenlere uzun vadeli avantajlar sağlıyor. Bu teşvik, bir sigortalıda dahi asgari ücret düzeyinde 3.100 TL'lik bir avantaj sunuyor. İşverenleri memnun edecek olan bu destek, düzenleme ile birlikte 31 Aralık 2025'e kadar uzatılmış olacak. Ayrıca, düzenleme ile bu tarihten sonra teşvik süresini bir yıl daha uzatma yetkisi Cumhurbaşkanına veriliyor.

6111 kanun kodlu teşvikin süresi, 31 Aralık 2023 itibarıyla sona ermişti. Torba kanun ne zaman yasalaşırsa yasalaşsın, işverenler bu teşvikten 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yararlanabilecekler. 6111 kanun kodlu teşvik, 2011 yılından beri uygulanmakta olup, bir kez SGK'ya bildirilen sigortalılar, iş değiştirseler ve teşvik şartlarını taşısalar bile yalnızca bir kez bu teşvikten faydalanabiliyorlar. Bu durum, geçen 12 yılı aşkın sürede birçok sigortalının 6111 teşvikinden faydalanamamasına yol açmaktadır. Bu sorun, genel kurulda ek bir ifade ile çözülebilir.

Asgari Ücret Desteği

İşverenleri yakından ilgilendiren bir diğer düzenleme, asgari ücret desteğinin 700 TL'ye yükseltilmesidir. Asgari ücret komisyonu görüşmeleri süresince kararlaştırılan bu düzenleme, torba kanun ile yürürlüğe girecek. 2024 yılının Ocak - Aralık dönemi boyunca, işverenlere bir yıl önceki en düşük istihdam ettikleri kişi sayısının altına inmemeleri şartıyla destek sağlanacak. Destek miktarı, bir yıl önce SGK'ya günlük 671 TL ve altında bildirilen sigortalılar için günlük 23.33 TL olarak uygulanacak. 30 gün üzerinden SGK'ya bildirilen sigortalılar için destek miktarı 700 TL olacak. Toplu iş sözleşmesi bulunan işyerleri için 671 TL rakamı 1.341 TL'ye çıkacak. Dolayısıyla toplu iş sözleşmesi nedeniyle ücretleri yüksek olan işçiler için de işverenlere destek sağlanacak. Ayrıca, 2024 yılında yeni faaliyete geçen işyerleri, istihdam ettikleri işçiler için SGK'ya bildirdikleri gün sayısı çerçevesinde destekten yararlanabilecekler.

İşverenlerin asgari ücret desteğinden faydalanabilmeleri için SGK'ya eksik bildirimde bulunmamaları ve kayıt dışı istihdam etmemeleri gerekmektedir. Bu durumların tespiti halinde, işverene sağlanan asgari ücret desteğinin tamamı geri alınacaktır.