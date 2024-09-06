BMW Motorrad adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu'nun motosiklet kazası geçirdiği haberlerinin ardından son durumu gündeme geldi. Hastaneye kaldırılan milli motosiklet yarışçısının sağlık durumu hakkında bilgilendirme geldi. Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli?

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi 16 Ekim 1996 Doğum yeri Alanya Yaş 27 Kariyer başlangıcı 2012

"İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek gerek..." İşte bu hayat felsefesi henüz 20 yaşını doldurmadan Avrupa'nın zirvesine çıkardı Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nu. Motor sporlarında Türkiye'nin en fazla ümit beslediği genç yeteneklerin başında gelen Toprak, elde ettiği başarılarla şimdiden uluslararası alanda sesini duyurmaya başladı. Hem Kenan Sofuoğlu ile birlikte çalışıp, hem de Tek Teker Arif'in oğlu olunca genç sporcu için başarı kaçınılmaz hale geldi.

5 yaşında motor üzerine çıktı Toprak Razgatlıoğlu, 16'sında İstanbul Park'ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu oldu. Arkadaşlarının okuma yazma öğrendiği dönemde kupa kaldırdı. İspanya'da 2012'de yapılan Red Bull MotoGP Rookies Cup seçmelerini kazanarak, Türkiye'nin en genç şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu 3 yıl önce bir yarışta Kenan Sofuoğlu'nun dikkatini çekmeyi başardı. Üstün yol çizgisi anlayışının yanı sıra Formula 1'in efsanesi Senna'yı andıran taktikler kullanıyordu Razgatlıoğlu. Kenan Sofuoğlu'nun gözünü kırpmadan izlediği bu genç yetenek yarış sonunda zafer turu atıyordu. Etabın ardından yapılan video paylaşımlarındaki yorumlarda Toprak'ın dünya motosiklet yarışı izleyicileri arasında ciddi saygı görmeye başladığına vurgu yapılıyordu. Artık Kenan Sofuoğlu ile çalışıyordu Toprak ve şampiyondan aldığı tavsiyelerle kendini çok geliştirdi. Agresif yarış stili, sürekli kazanmak isteyen yapısı, mücadeleden hiç yılmaması ona kupalar getirdi. Podyumda şampanya patlatmayacak kadar mütevazi olan Toprak, 2015 yılında Avrupa Superstock 600 şampiyonu oldu. Genç pilot sezonun ilk 5 yarışı olan Aragon (İspanya), İmola (İtalya), Assen (Hollanda), Portimao (Portekiz) ve Misano (İtalya)'da zirveye çıkıp rekor kırarken Magny Cours'daki (Fransa) son yarışta risk almadı ve 3.'lüğü elde edip finali podyumla yaptı. Öncesinde de;106 kişinin arasından Red Bull Rookies Cup yarışçısı olma hakkı kazanan ilk Türk motosikletçi oldu. Rookies Cup'taki başarılarının ardından Superstock 600'e özel olarak davet edildi. 2014 sezonunun son yarışı Magny-Cours'da, bu pisti ve Kawasaki 600cc motorunu ilk kez deneyimliyor olmasına rağmen damalı bayrağı ilk sırada gördü. Türkiye'de Motor Sporları Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonalarda da 2009, 2011 ve 2012'de şampiyonluk yaşadı. Toprak Razgatlıoğlu'nun kazandığı bir yarıştan sonra Kenan Sofuoğlu'nun söylediği şu sözler de genç yıldızın gelecekte elde edeceği başarıların en büyükhabercisi: "Gerçekten kariyerim boyunca kendi kazandığım yarışlarda bile bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Verdiğimiz emeklere ve bunca çalışmaya değdi. Toprak çok önemli yerlere gelecek. Beni geçebileceğine yürekten inanıyorum."