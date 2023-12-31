Tom Wilkinson öldü mü? Tom Wilkinson neden öldü, ölüm sebebi ne?

Tom Wilkinson öldü mü? Sorusu, gündeme gelen haberler nedeniyle birçok kişi tarafından araştırılmakta olan sorular arasında bulunuyor. Büyük Budapeşte Oteli, Batman Başlıyor ve Aşık Shakespeare gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan, İngiliz aktör Tom Wilkinson sevenleri tarafından da sık sık araştırılmakta. Peki, Tom Wilkinson öldü mü? Tom Wilkinson neden öldü, ölüm sebebi ne?

TOM WİLKİNSON ÖLDÜ MÜ?

Dünyaca ünlü aktör Tom Wilkinson 75 yaşında hayata veda etti. 130'dan fazla film ve TV filminde rol alan İngiliz oyuncu Oscar'a aday gösterilmişti. Wilkinson'ın ani ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Ünlü oyuncunun Ölüm haberini, menajeri, "Tom Wilkinson'un ailesi, 30 Aralık'ta evinde aniden öldüğünü büyük bir üzüntüyle duyuruyor. Eşi ve ailesi de sanatçının yanındaydı. Aile şu anda mahremiyet istiyor" açıklamasıyla duyurdu.

TOM WILKINSON KİMDİR?

Tom Wilkinson, tamamı erkeklerden oluşan bir striptiz gösterisi düzenleyen Sheffield'li bir grup işsiz çelik işçisini konu alan 1997 yapımı komedi "The Full Monty"de Gerald Arthur Cooper'ı canlandırıyordu ve performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Bafta ödülü aldı.

Wilkinson; "Aşık Shakespeare", Christopher Nolan'ın yönettiği "Batman Başlıyor", "Büyük Budapeşte Oteli" ve "İnci Küpeli Kız" dahil olmak üzere 130'dan fazla film ve TV filminde rol aldı.

Toplamda altı Bafta adaylığının yanı sıra, George Clooney'nin başrol oynadığı 2007 yapımı hukuk gerilim filmi Michael Clayton ve yaslı bir babayı canlandırdığı 2001 yapımı yerli draması "In the Bedroom" ile iki Oscar adaylığı aldı.