TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ kiralık konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur, taksit sayısı ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TOKİ 500 bin konut projesi, Türkiye'nin konut ihtiyacını karşılamaya yönelik tarihi bir adım olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında sosyal konutlar hem satış hem de kiralama modeliyle vatandaşlara sunulacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük illere dağıtılan konut sayıları, özel kontenjanlar ve ödeme planlarıyla proje, her kesimden vatandaş için ulaşılabilirliği artırmayı hedefliyor. Peki, TOKİ kiralık konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur, taksit sayısı ne olacak? TOKİ Sosyal Konut Projesi Başvuru Ekranı haberimizde!

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI

TOKİ, İstanbul'da başlatacağı kiralık konut modeli ile özellikle işçi, memur, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak. Toplamda İstanbul'a ayrılan 100 bin konutun yanında, 15 bin adet kiralık konut üretilecek.

Kiralık konut başvuruları, TOKİ kiralık konut başvuru ekranı üzerinden yapılacak ve başvuru sahipleri, belirlenen kriterlere göre seçim sürecine dahil olacak. Konutların kira bedeli, bölgedeki piyasa rayiçlerinin yarısı olarak belirlendi. Kira sözleşmeleri 3 yıl sürecek ve sözleşme bitiminde tahliye ve bakım işlemlerinin ardından konut yeniden kiraya verilecek. Yönetim, bakım ve denetim tamamen devlet güvencesi altında olacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kiralık konut başvurusunda dikkate alınacak temel şartlar şu şekilde:

18 yaşını doldurmuş olmak.

Tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı bir evi bulunmamak.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için, nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.

Başvurular belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilerek uygun vatandaşlara kiralama hakkı tanınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle gençler için ayrılan kontenjanın önemine değinerek, "Projedeki yuvaların yüzde 20'si 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediliyor" açıklamasında bulundu. Ayrıca şehit aileleri, gaziler ve engelliler için yüzde 5, üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10 oranında özel kontenjan ayrıldı.

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR? NASIL BAŞVURULUR?

TOKİ kiralık konut projesine kimler başvurabilir sorusunun yanıtı, başvuru kriterleriyle doğrudan bağlantılıdır. Başvuruda bulunabilecek vatandaşlar:

İşçi, memur, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi aileler.

Genç çiftler ve 18-30 yaş arasındaki bireyler.

Kentsel dönüşüm kapsamında ev sahibi olamayan hak sahipleri.

Başvuru sahiplerinin üzerine herhangi bir konut kaydı olmaması gerekiyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için ikamet belgesi veya nüfus kayıt örneği yeterli olacak ve başvuru yeri esas alınarak ikamet şartı kontrol edilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT TAKSİT SAYISI NE OLACAK?

Kiralık konutlar için taksit sistemi değil, kira ödemesi sistemi uygulanacak. Ancak satış modeli ile üretilen sosyal konutlarda taksitler uzun vadeli olarak planlandı.

İstanbul İçin Ödeme Planı

55 m² 1+1 konut: 1.950.000 TL satış fiyatı, yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade, aylık 7.313 TL.

65 m² 2+1 konut: 2.450.000 TL satış fiyatı, yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade, aylık 9.188 TL.

80 m² 2+1 konut: 2.950.000 TL satış fiyatı, yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade, aylık 11.063 TL.

Anadolu İlleri İçin Ödeme Planı

55 m² 1+1 konut: 1.800.000 TL satış fiyatı, yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade, aylık 6.750 TL.

65 m² 2+1 konut: 2.200.000 TL satış fiyatı, yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade, aylık 8.250 TL.

80 m² 2+1 konut: 2.650.000 TL satış fiyatı, yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade, aylık 9.938 TL.