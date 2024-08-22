TOKİ SATIŞI: TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? TOKİ 32 ilde 173 arsa açık artırma satışı saat kaçta, nerede?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek arsa satışları, yatırımcıların ve vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. TOKİ, Türkiye genelinde 32 ilde toplam 173 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Bu satışlar, hem yatırım fırsatları sunması hem de bireylerin arsa sahibi olabilmeleri açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Adaylar, açık artırmanın ne zaman, nerede yapılacağını ve hangi saatlerde gerçekleştirileceğini merak ediyor.

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?



TOKİ 32 ilde 173 arsa satışı için açık artırma 29 Ağustos'ta saat 10:30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da bulunan 173 arsa, açık artırmayla satılacak.