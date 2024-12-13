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TOKİ'nin yaptığı evler sayesinde kiralar 30 binden 8 bine düştü

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Malatya'da TOKİ'nin yaptığı deprem konutları sayesinde kira fiyatları düştü. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, 30-35 bin TL'ye varan kira fiyatlarının son dönemlerde 8 ila 13 bin TL bandında seyrettiğini belirtti.

Asrın felaketinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da, yapımı tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslimlerinin ardından kira fiyatlarında büyük düşüş yaşanıyor.

KİRALAR 30-35 BİN TL'Yİ BULMUŞTU

Malatya'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanarak kurası çekilen yaklaşık 19 bin konut 30-35 bin TL'ye varan kira fiyatlarını düşürdü. 2025 yılında tamamlanması beklenen yeni çarşı ile kalıcı konutlardaki teslimatlar ile birlikte emlak sektöründe büyük bir hareketlilik beklediklerini aktaran Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, kira fiyatlarında ise çok daha fazla düşüşlerin yaşanacağını söyledi.

8 İLA 13 BİN BANDINA İNDİ

Kentte bin dolayında ilana çıkan kiralık dairenin bulunduğunu ifade eden Özgül, 30-35 bin TL'ye varan kira fiyatlarının son dönemlerde 8 ila 13 bin TL bandında seyrettiğini belirtti. Özgül, 2025 yılında kira fiyatlarındaki düşüşün süreceğini de kaydederek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanarak kurası çekilen konutların kira fiyatlarında bir dengelemeyi sağlayacağını ifade etti.

TOKİ'nin yaptığı evler sayesinde kiralar 30 binden 8 bine düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Emlak
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