TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular başladı. Dar ve orta gelirli vatandaşların uygun fiyat ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olabileceği kampanyaya başvurular, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00'da e-Devlet üzerinden alınıyor.

TCKN'YE GÖRE BAŞVURU SIRASI

Yoğunluk yaşanmaması amacıyla başvurular, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak:

0 ile bitenler: 10 Kasım

2 ile bitenler: 11 Kasım

4 ile bitenler: 12 Kasım

6 ile bitenler: 13 Kasım

8 ile bitenler: 14 Kasım'da başvuru yapabilecek.

15 Kasım itibarıyla sistem tüm vatandaşlara açılacak ve başvuru süreci 19 Aralık 2025'te tamamlanacak.

240 AY VADE, 10 PEŞİNAT SEÇENEĞİ

81 ilde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunulacak. Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlenirken, şehit yakını ve terör mağdurlarından herhangi bir ücret alınmayacak.