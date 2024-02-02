TOKİ DÜKKAN VE KONUT SATIŞI BAŞLIYOR! TOKİ satışları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

TOKİ satışları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Sorusu, yapılan duyurular kapsamında TOKİ konutlarına dair araştırmalar devam ediyor. Konut ve daire almak isteyen vatandaşlar internet üzerinde satış tarihlerinin ne zaman başlayacağını sorgulatmaktadır. Peki, TOKİ satışları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte TOKİ dükkan ve konut satış tarihin 2024!

TOKİ SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konut veya iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar 7 - 8 Şubat tarihlerinde yapılacak satışlar ile birlikte İstanbul ve Ankara satışları için başvuruda bulunabilmektedir. Buna göre TOKİ satışları 7 - 8 Şubat tarihlerinde başlayacaktır. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ SATIŞI HANGİ İLLERDE?

TOKİ konutlarını konut satışları Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek. Sadece Kızılcahamam %25 Peşin-120 ay vadeli şekilde satışa sunulacaktır. Ayrıca iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ile 60 ay vadeyle alınabilecek.