Togg sedan T10F fiyat ne kadar olacak?

Togg sedan T10F fiyat! Togg'un SUV modeli T10X'ten sonra merakla beklenen ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Adana'da ilk kez halkın beğenisine sunuldu. 600 kilometreye varan menziliyle dikkat çeken ve daha spor bir tasarımla karşımıza çıkan T10F, 2025 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkacak. Türkiye'de üretilen yerli otomobilin yeni modeli, yüksek teknoloji özellikleriyle donatıldı ve üç farklı teknik versiyon ile pazara sunulması bekleniyor. Peki, Togg T10F fiyat ne kadar olacak? İşte detaylar!

TOGG SEDAN FİYAT NE KADAR OLACAK?

Togg'un ilk sedan modeli T10F'in fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak aracın lansmanı öncesinde yapılan açıklamalarda, T10F'in piyasaya 2025'in ilk çeyreğinde sunulacağı ve nisandan itibaren ön siparişlerin toplanacağı belirtiliyor. Yeni model, yerli üretim olması ve gelişmiş teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

TOGG T10F FİYAT NE KADAR OLACAK?

T10F, üç farklı teknik versiyon ile pazara sunulacak. RWD standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu AWD olmak üzere farklı seçeneklerle sunulacak modelin 160 kW/218 beygir gücüne sahip versiyonları, menzil açısından da farklılık gösterecek.

T10F'in 350+ kilometreden başlayarak 600 kilometreye kadar menzil seçenekleri bulunacak. Çift motorlu AWD versiyonu ise 530 kilometre menzil sunacak.

TOGG SEDAN T10F FİYATI BELLİ OLDU MU?

Togg sedan modeli T10F'in fiyatı henüz açıklanmış değil. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, CES 2024'te yaptığı açıklamada, T10F'in kullanıcılarla buluşturulmasının 2025 yılında gerçekleşeceğini ve nisanda satışların başlayacağını duyurdu.

Ancak, modelin kesin fiyatı önümüzdeki aylarda belli olacak.

TOGG SEDAN T10F FİYAT TAHMİNİ NE KADAR OLUR?

Henüz resmi bir fiyat açıklanmasa da Togg T10F'in fiyatı hakkında tahminler, önceki SUV modeli T10X'in fiyatlarından yola çıkarak yapılabiliyor. Togg T10X'in V1 RWD standart menzil modeli 1.432.600 TL, uzun menzil V2 modeli ise 1.823.000 TL'den satışa sunulmuştu. Yeni sedan modelin de bu fiyat aralığında olması ve özelliklerine bağlı olarak bu fiyatın üzerine çıkması bekleniyor.