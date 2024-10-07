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Togg Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, 'satılacak' iddialarına nokta koydu

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un satılacağı iddia edilmişti. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, o iddialara "Togg'un Çinlilere ya da farklı bir gruba satışı söz konusu değil" diyerek nokta koydu.

Sapanca'da düzenlenen Dönüşen Liderlik Zirvesi'nde de konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, Togg'un satılacağı iddialarına ilişkin ilk kez konuştu.

NET BİR DİLLE İDDİALARI REDDETTİ

Togg'un satışınının düşünülmediğini net bir şekilde ifade eden Tosyalı, yerli otomobil markasının daha da büyüyeceğini ve yeni modellerle güçleneceğini belirtti. Yeni yönetimle birlikte Togg'un geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Tosyalı, "Küresel marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

4 Ekim'de göreve gelen Tosyalı, Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobilin Togg olduğunu belirterek, yılın ilk dokuz ayında 17 bin 049 araç satışına ulaştıklarını söyledi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, 'satılacak' iddialarına nokta koydu
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Otomobil

Fuat Tosyalı Teknoloji yerli oto Otomobil Ekonomi Türkiye Finans TOGG

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