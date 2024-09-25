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THY ucuz bilet kampanyası nedir, şartları ne?

THY ucuz bilet kampanyası nedir, şartları ne?
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THY'nin kampanyasından yararlanmak isteyenler 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında alacakları biletlerle 18 Kasım 2024 -15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek. Peki, THY ucuz bilet kampanyası nedir, şartları ne?

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlar için 849 liradan başlayan bilet kampanyasını duyurdu. Türk Hava Yolları yurt içi bilet kampanyası düzenledi. THY ucuz bilet kampanyası nedir, şartları ne?

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI NEDİR, ŞARTLARI NE?

849 liradan başlayan biletlerle seyahat edilecek.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 849 TL oldu.

Kampanya kapsamında sunulan fiyatlar tüm yurt içi uçuşlar için EcoFly sınıfında 849 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlara Denizli-İstanbul arasındaki uçuşlar da dahil. ExtraFly paketi fiyatları; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly paketinde ise 1.299 TL olarak açıklandı. Bu hatlar dışındaki yurt içi uçuşlar için ExtraFly paketi fiyatı 1.179 TL, PrimeFly paketi fiyatı ise 1.239 TL olarak belirlendi.

Kampanya kapsamında 100 bin adet koltuk arz edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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