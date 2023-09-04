THY, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tatil hediye edecek

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na bir haftalık tatil hediye edileceğini duyurdu.

1 HAFTALIK TATİL HEDİYE EDİLECEK

Üstün yaptığı açıklamada, "Filenin Sultanları"na THY'den bir davet yapıldığını belirtti. Türk bayrağını gururla taşıyan Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 1 haftalık tatil hediye ettiklerini kaydeden Üstün, "Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor, bu büyük ve milli sevince ortak oluyoruz" ifadelerini kullandı.