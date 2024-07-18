TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA? Yeni başkan bugün belli olacak!

2024 Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu veya 27. TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanını belirlemek için bugün gerçekleştirilecek. Yeni TFF Başkanı'nın kim olacağı merak ediliyor. Peki, TFF seçimi ne zaman? TFF başkan adayları kim?

TFF SEÇİMİ NE ZAMAN?

2024 Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu veya 27. TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanını belirlemek için 18 Temmuz 2024 tarihinde Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilecektir. Yapılacak seçimli genel kurulda seçilecek başkan 4 yıllık süre ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı görevini üstlenecektir.

Mehmet Büyükekşi

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