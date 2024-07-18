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TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA? Yeni başkan bugün belli olacak!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi bugün gerçekleştirilecek. Seçim sonucunda federasyonun yeni başkanı belirlenecek. Seçim saat kaçta başlayacağı merak konusu. Futbol dünyasının yakından takip ettiği bu önemli seçim, Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek.

2024 Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu veya 27. TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanını belirlemek için bugün gerçekleştirilecek. Yeni TFF Başkanı'nın kim olacağı merak ediliyor. Peki, TFF seçimi ne zaman? TFF başkan adayları kim?

TFF SEÇİMİ NE ZAMAN?

2024 Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu veya 27. TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanını belirlemek için 18 Temmuz 2024 tarihinde Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilecektir. Yapılacak seçimli genel kurulda seçilecek başkan 4 yıllık süre ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı görevini üstlenecektir.

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA? Yeni başkan bugün belli olacak!Mehmet Büyükekşi

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TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ KAÇ YILDA YAPILIYOR?

4 yıllık görev süresi dolmadan Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimine gidiyor.

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA? Yeni başkan bugün belli olacak!İbrahim Hacıosmanoğlu

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİNDE ADAYLAR KİMLER?

Adaylar:

  1. Mehmet Büyükekşi
  2. İbrahim Hacıosmanoğlu
Kaynak: Haberler.com / Gündem

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Futbol Gündem Gündem Spor Haberler

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