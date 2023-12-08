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Kura çekiminde konuşan Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi. Kura çekimi öncesi Süper Kupa hakkında konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yer aldığı 5. tur kuraları çekildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili konuştu.

"ARABİSTAN'DA OYNANACAK"

Büyükekşi yaptığı açıklamada, 2 ezeli rakip arasında oynanacak Süper Kupa'nın yerinin değişmediğini ve Arabistan'da oynanacağını söyledi.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları;

"29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız."

"KUPAYA YENİ FORMAT GELİYOR"

Öta yandan konuşmasına devam eden Büyükekşi, "Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Futbol

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

engin sandikci:

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