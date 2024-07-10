Temmuz'da zamlı emekli ve memur maaşları ödenecek mi? 2024 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Temmuz ayında maaşların ne zaman yatacağı ve zamlı yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Emekliler ve memurlar maaş zammı Temmuz ayında hesaplara yatırılacak mı? Sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Temmuz'da zamlı emekli ve memur maaşları ödenecek mi? 2024 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla alacak.

MEMURLAR TEMMUZ ZAMMINI ALACAK MI?

Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 10 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ MAAŞLARINI ZAMLI ALACAK MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.