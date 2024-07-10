Üye Girişi
Haberler

Temmuz'da zamlı emekli ve memur maaşları ödenecek mi? 2024 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz ayında zamlı emekli ve memur maaşlarının ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu. 2024 yılına dair zamlı maaşlar ne zaman yatacak sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

Temmuz ayında maaşların ne zaman yatacağı ve zamlı yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Emekliler ve memurlar maaş zammı Temmuz ayında hesaplara yatırılacak mı? Sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Temmuz'da zamlı emekli ve memur maaşları ödenecek mi? 2024 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla alacak.

Temmuz'da zamlı emekli ve memur maaşları ödenecek mi? 2024 Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

MEMURLAR TEMMUZ ZAMMINI ALACAK MI?

Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 10 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ MAAŞLARINI ZAMLI ALACAK MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Emekli Zammı Memur zammı Memur Zam Gündem Finans Yaşam Ekonomi Haberler

Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title