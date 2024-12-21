Telefona kaç taksit yapılıyor? Telefona 3 taksit kalktı mı, en fazla kaç taksit yapılıyor?

Telefona kaç taksit yapılıyor? Ticaret Bakanlığı, cep telefonları ve taşıt satışlarında uygulanan taksitlendirme sürelerini yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile birlikte hem telefon hem de taşıt alımında uygulanacak taksit süreleri fiyat aralıklarına göre yeniden şekillendi. Peki, Telefona 3 taksit kalktı mı, en fazla kaç taksit yapılıyor? Detaylar...

TELEFONA KAÇ TAKSİT YAPILIYOR?

Yeni düzenleme ile birlikte cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi satış fiyatına bağlı olarak düzenlendi. Yenilenmiş ürün niteliği taşıyan ve fiyatı 25 bin lirayı aşan telefonlarda taksit süreleri en fazla 3 ayla sınırlandı. Bu niteliğte olmayan ancak fiyatı 20 bin lirayı geçen telefonlarda da aynı şekilde en fazla 3 aylık taksit yapılabilecek.

İlgili düzenleme, yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından gerçekleştirilen satışları kapsıyor ve hem yenilenmiş ürünlerde hem de diğer cep telefonlarında fiyat bazlı bir taksit sınırı getiriyor.

TELEFONA TAKSİT VAR MI, KALKTI MI?

Taksitlendirme uygulaması tamamen kalkmadı ancak önemli bir sınırlandırma getirildi. Özellikle fiyatı belli bir eşik değeri aşan telefonlar için taksit süreleri önceki uygulamalara göre çok daha kısa hale getirildi. Fiyatı 20 bin liranın altında olan telefonlar için ise mevcut şartlarda daha uzun taksit imkanı sağlanabilecek.

Öte yandan, 25 bin liranın üzerindeki yenilenmiş telefonlar için ve 20 bin lirayı aşan diğer telefonlar için getirilen 3 ay sınırı, tüketiciler için alım şartlarını daha katı hale getirdi. Bu kararın, tüketici kredisi veya alternatif ödeme yöntemlerine yönelimi artırması bekleniyor.