Tedesco Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü? Domenico Tedesco çalıştırdığı takımlar ve kariyeri!

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı futbol gündeminin sıcak başlıklarından biri. Bu süreçte adından sıkça söz ettiren isimlerden biri de Domenico Tedesco oldu. Peki, Tedesco gerçekten Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü? Kariyerinde hangi takımları çalıştırdı, hangi başarıları elde etti?

DOMENİCO TEDESCO KİMDİR?

1985 doğumlu olan Domenico Tedesco, İtalya'nın Rossano şehrinde dünyaya geldi ancak çok küçük yaşta Almanya'ya göç etti. Futbolculuk kariyeri olmamasına rağmen, futbol bilgisi ve analiz yeteneğiyle kısa sürede Almanya'nın en dikkat çeken genç teknik direktörlerinden biri haline geldi.

Makine mühendisliği eğitiminin ardından futbol yönetimi üzerine yüksek lisans yapan Tedesco, antrenörlük diplomasını en yüksek dereceyle alarak dikkat çekti.

DOMENİCO TEDESCO FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ?

Son dönemde medyada çıkan bazı iddialar, Tedesco'nun Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörler arasında olduğunu gösteriyor. Ancak yapılan resmi açıklamalara ve güncel transfer gelişmelerine göre, Domenico Tedesco şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil. Mevcut durumda kulüp tarafından böyle bir atama yapılmamıştır.

Dolayısıyla, "Tedesco Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü?" sorusunun cevabı net olarak hayır.

DOMENİCO TEDESCO'NUN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Tedesco'nun teknik direktörlük kariyeri kısa sürede büyük bir ivme kazandı. İşte bugüne kadar çalıştırdığı takımlar:

Hoffenheim U19 (2016–2017): Teknik direktörlük kariyerine genç takımlarda başladı.

Erzgebirge Aue (2017): 2. Bundesliga'da ligde kalma savaşı veren takımı kısa sürede toparladı.

Schalke 04 (2017–2019): Bundesliga'da ilk sezonunda takımı lig ikincisi yaptı. Bu, kariyerindeki ilk büyük çıkış oldu.

Spartak Moskova (2019–2021): Rusya Premier Ligi'nde başarılı bir performans sergiledi.

RB Leipzig (2021–2022): Takımıyla DFB-Pokal şampiyonluğu yaşadı.

Belçika Milli Takımı (2023–2025): Euro 2024 sonrası görevinden ayrıldı.

DOMENİCO TEDESCO'NUN KARİYERİ

Tedesco'nun kariyerindeki en önemli başarılarından biri, RB Leipzig ile kazandığı DFB-Pokal şampiyonluğudur. Ayrıca Schalke 04 ile Bundesliga'da elde ettiği ikincilik de onun taktik zekasını ortaya koyan bir diğer başarıdır.

Antrenörlük felsefesi ise; alan savunması, disiplinli oyun ve yüksek pres üzerine kurulu. Takımlarını "organizasyonlu kaos" içinde oynatan Tedesco, rakibe az pozisyon veren sistemler kurmasıyla tanınır. Oyuncularla güçlü iletişim kurması, genç yetenekleri geliştirmesi ve detaylara verdiği önem, onun öne çıkan özelliklerindendir.