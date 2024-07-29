Tayfur Bingöl hangi takıma gidiyor? Tayfur Bingöl Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Tayfur Bingöl'ü takıma katıyor. Tayfur Bingöl'ün transfer olup olmayacağı merak konusuydu. Tayfur Bingöl'ün hangi takıma transfer olduğu araştırılıyor. Peki, Tayfur Bingöl hangi takıma gidiyor? Tayfur Bingöl Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

TAYFUR BİNGÖL HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

TRT Spor'un haberine göre; Tayfur Bingöl, Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek olan Eyüpspor'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

TAYFUR BİNGÖL BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'a transfer oluyor. Tayfur Bingöl, Beşiktaş kariyerinde 46 maça çıktı ve bu süreçte 3 gol atarken 4 de asist yaptı.