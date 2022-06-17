Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, milyonlarca çiftçinin beklediği destek ödemeleriyle ilgili güzel haberi verdi. Açıklama sonrası Tarım destek ödemeleri başladı mı? Tarımsal destek ödemeleri kimler alacak merak edildi.

TARIM DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, milyonlarca çiftçinin beklediği gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Kirişçi, "77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak destek ödemelerinin 49 milyon 196 bin 798 TL'si Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği olarak, 18 milyon 310 bin 190 TL'si Sertifikalı Tohum Üretim Desteği olarak, 9 milyon 863 bin 415 TL'si ise Kırsal Kalkınma Yatırımcılarının Desteklenmesi kapsamında verilecek.

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