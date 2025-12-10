Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

TOKİ'den alınan bilgilere göre Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'daki taşınmazlar 25 Aralık'ta yapılacak ihalede satışa çıkarılacak. Ayrıca Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir arsanın ise açık artırmayla kiralanacağı bildirildi.

FARKLI ÖDEME İMKANLARI VAR

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, spor, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis niteliğindeki arsalara farklı ödeme seçenekleriyle sahip olabilecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 15 İNDİRİM

Satışlar peşin, yüzde 25 peşinatla 48 ay vade veya yüzde 40 peşinatla 36 ay vade seçenekleriyle yapılacak. Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Açık artırmalar 25 Aralık Perşembe günü saat 10.30'da Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla, ayrıca internet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.