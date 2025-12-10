Haberler

Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor
Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 37 ildeki 252 arsayı açık artırmayla satışa çıkaracak. 25 Aralık tarihinde yapılacak ihalede taşınmazlar peşin ya da vadeli satılacak, tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere yüzde 15 indirim imkanı sunulacak.

  • TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı 25 Aralık'ta yapılacak ihalede satışa çıkaracak.
  • Satışlar peşin, yüzde 25 peşinatla 48 ay vade veya yüzde 40 peşinatla 36 ay vade seçenekleriyle yapılacak.
  • Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ'den alınan bilgilere göre Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'daki taşınmazlar 25 Aralık'ta yapılacak ihalede satışa çıkarılacak. Ayrıca Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir arsanın ise açık artırmayla kiralanacağı bildirildi.

FARKLI ÖDEME İMKANLARI VAR

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, spor, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis niteliğindeki arsalara farklı ödeme seçenekleriyle sahip olabilecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 15 İNDİRİM

Satışlar peşin, yüzde 25 peşinatla 48 ay vade veya yüzde 40 peşinatla 36 ay vade seçenekleriyle yapılacak. Peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Açık artırmalar 25 Aralık Perşembe günü saat 10.30'da Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla, ayrıca internet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Emlak
