Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023

Son dakika gelişmesi! "Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak?" Sorusu merak edilirken çalışan emeklilere yönelik belirlenen 5 bin liralık ikramiye ödeme tarihi kesinleşti. Peki, Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? Çalışan emekliler SON DAKİKA haberleri neler? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Resmi Gazete'de yayınlandı mı? İşte son detaylar…

Bu özel ikramiye, 5 milyon çalışan emekliye ulaştırılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasa kapsamında onaylanması öngörülen bu özel ikramiye, önümüzdeki hafta içerisinde ayrıntılarıyla birlikte resmiyet kazanacak. Peki, Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? Çalışan emekliler SON DAKİKA haberleri neler? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye Resmi Gazete'de yayınlandı mı? İşte son detaylar…

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi öngörülen torba yasa ile çalışan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye ödemesi yapılacak. Habertürk'ün haberine göre, önümüzdeki hafta içinde ikramiye detayları resmiyet kazanacak. Haberde, bankalara gerekli talimatların iletildiği ve ikramiye ödemeleri için hazırlıkların başlatıldığı belirtiliyor. 28-29 Aralık tarihlerinde, yaklaşık 5 milyon çalışan emeklinin 5 bin TL'lik ikramiyelerini alacağı ifade ediliyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLER 5000 TL NE ZAMAN ALACAK?

Çalışan emeklilere yönelik 5,000 TL'lik ikramiye ödeme tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan torba yasa kapsamında belirlendi. 28-29 Aralık tarihlerinde, yaklaşık 5 milyon çalışan emekli, bu özel ikramiyelerini alacak.