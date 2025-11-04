Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

2026 yılı resmi tatil takvimi açıklandı. Yeni yılda çalışanlar, 14 günlük yıllık izinlerini resmi tatiller ve hafta sonlarıyla birleştirerek toplam 46 güne kadar tatil yapabilecek.

ÇALIŞANLAR İÇİN AVANTAJLI BİR YIL

Tatillerin ardı ardına denk geldiği 2026 yılı, özellikle çalışanlar ve turizm sektörü açısından oldukça avantajlı bir yıl olacak. Ancak uzun tatil dönemlerinin, bazı iş kollarında iş bitirme takvimlerini zorlayabileceği de değerlendiriliyor.

2026'NIN RESMİ TATİLLERİ

Yılbaşı (1-4 Ocak): Perşembe gününe denk geliyor. 1 gün izinle 4 günlük tatil yapılabilecek.

Ramazan Bayramı (14-22 Mart): 4 gün izinle toplam 9 günlük tatil imkânı bulunuyor.

23 Nisan (23-26 Nisan): 1 gün izinle 4 günlük tatil yapılabilecek.

1 Mayıs (1-4 Mayıs): Cuma gününe denk geldiği için 1 gün izinle 4 gün tatil mümkün.

19 Mayıs (16-19 Mayıs): Pazartesi izin alındığında 4 günlük tatil yapılabilecek.

Kurban Bayramı (23-30 Mayıs): 2 gün izinle 8 günlük tatil fırsatı sunuyor.

15 Temmuz (10-15 Temmuz): 3 gün izinle 6 gün tatil yapılabilecek.

30 Ağustos: Pazar gününe denk geliyor, ek tatil imkânı bulunmuyor.

29 Ekim (29 Ekim-1 Kasım): 1 gün izinle 4 günlük tatil yapılabilecek.

2026, resmi tatillerin hafta sonlarına denk gelmesi sayesinde uzun tatillerin yılı olmaya aday.