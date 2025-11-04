Haberler

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

2026 yılı çalışanlar için adeta tatil fırsatlarıyla dolu bir yıl olacak. Resmi takvime göre, izin günlerini tatillerle birleştirenler toplamda 46 gün kesintisiz tatil yapabilecek. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleriyle uzun molalar mümkün olurken, bu durum turizm sektörünü sevindirip, bazı iş alanlarında takvim sıkışıklığına yol açabilir.

  • 2026 yılında çalışanlar, 14 günlük yıllık izinlerini resmi tatiller ve hafta sonlarıyla birleştirerek toplam 46 gün tatil yapabilecek.
  • 2026 yılı resmi tatil takvimi açıklandı.

2026 yılı resmi tatil takvimi açıklandı. Yeni yılda çalışanlar, 14 günlük yıllık izinlerini resmi tatiller ve hafta sonlarıyla birleştirerek toplam 46 güne kadar tatil yapabilecek.

ÇALIŞANLAR İÇİN AVANTAJLI BİR YIL

Tatillerin ardı ardına denk geldiği 2026 yılı, özellikle çalışanlar ve turizm sektörü açısından oldukça avantajlı bir yıl olacak. Ancak uzun tatil dönemlerinin, bazı iş kollarında iş bitirme takvimlerini zorlayabileceği de değerlendiriliyor.

2026'NIN RESMİ TATİLLERİ

  • Yılbaşı (1-4 Ocak): Perşembe gününe denk geliyor. 1 gün izinle 4 günlük tatil yapılabilecek.
  • Ramazan Bayramı (14-22 Mart): 4 gün izinle toplam 9 günlük tatil imkânı bulunuyor.
  • 23 Nisan (23-26 Nisan): 1 gün izinle 4 günlük tatil yapılabilecek.
  • 1 Mayıs (1-4 Mayıs): Cuma gününe denk geldiği için 1 gün izinle 4 gün tatil mümkün.
  • 19 Mayıs (16-19 Mayıs): Pazartesi izin alındığında 4 günlük tatil yapılabilecek.
  • Kurban Bayramı (23-30 Mayıs): 2 gün izinle 8 günlük tatil fırsatı sunuyor.
  • 15 Temmuz (10-15 Temmuz): 3 gün izinle 6 gün tatil yapılabilecek.
  • 30 Ağustos: Pazar gününe denk geliyor, ek tatil imkânı bulunmuyor.
  • 29 Ekim (29 Ekim-1 Kasım): 1 gün izinle 4 günlük tatil yapılabilecek.

2026, resmi tatillerin hafta sonlarına denk gelmesi sayesinde uzun tatillerin yılı olmaya aday.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
