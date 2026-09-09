Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi OVP'de Yer Bulamadı

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), Pazar günü açıklanan 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nda ( Ovp ) kendine yer bulamadı. Bu gelişme, sistemin rafa kaldırıldığı yorumlarını beraberinde getirdi. Daha önce 2026 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda, Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği ve TES'in kurulacağı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TES ile ilgili gündemlerinde henüz olgunlaşmış bir çalışma bulunmadığını söyledi. Yılmaz, konuların iyi bir etki değerlendirmesi ve hazırlık sonrası tartışılması gerektiğini belirterek, işletmelerin üzerindeki yükü artıracak bir yaklaşıma sıcak bakmadıklarını ifade etti.

TES başlangıçta kıdem tazminatı fonu ile gündeme gelmişti. 2020'de işçi ve işveren temsilcilerine sunulan taslak, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve TİSK'in itirazlarıyla rafa kaldırılmıştı. İşçi sendikaları, TES düzenlemesinin ardından kıdem tazminatına dokunulabileceğinden endişe ederken, işveren örgütleri ek mali yükü gerekçe göstererek sisteme sıcak bakmıyor. Yeni OVP'de TES'e yer verilmemesi, sistemin ertelendiği şeklinde yorumlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi