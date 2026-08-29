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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çıkmazda: İşçi ve işveren isyanda

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çıkmazda: İşçi ve işveren isyanda
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Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu ekonomik koşullarda, maaşlardan yapılacak yüzde 3'lük kesinti ve artan prim yükü işçi ve işverenleri isyan ettirdi. Orta Vadeli Program'da yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, yasal takvimin daralması ve ekonomik gerçekler nedeniyle çıkmaza girdi.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, tasarrufu artırma amacıyla Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı planlarında yer almasına rağmen yasal takvimin daralması ve ekonomik gerçekler nedeniyle çıkmaza girdi. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bugünkü ortamda maaşlardan yapılacak yüzde 3'lük yeni kesinti işçileri, artan prim yükü de işverenleri isyan noktasına getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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