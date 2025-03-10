TAM ALTIN FİYATLARI: 10 Mart 2025 bugün altında son durum ne? Reşat altın ne kadar?
?10 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatay bir seyir izliyor. ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu gelişmeler, altın fiyatlarında kayda değer değişimlere yol açtı.? Peki, tam altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…
Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Peki, 10 Mart 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Reşat altın ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın saat 14:38 itibariyle yüzde -0,52 değer kaybıyla 22431.00'dan işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını saat 14:38 itibariyle yüzde -0,30 eksilerek 22885.58'den işlem görüyor.
REŞAT ALTINI NE KADAR?
Reşat altını saat 14:38 itibariyle yüzde -0,34 değer kaybıyla 22979.47'den işlem görüyor.