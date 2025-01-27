Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
Konya'da kavga ihbarına giden polis 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

Aile içi kavga ihbarına giden polis tüm ailenin ölüsünü buldu
AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı

AK Parti'den dikkat çeken İmralı çıkışı!
Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki

Selahattin Demirtaş benzetmeleri Ümit Özdağ'ı çileden çıkardı

Talisca kaç numaralı forma giyecek (FENERBAHÇE)?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, son olarak Al Nassr forması giyen Talisca'yı renklerine bağladı. Peki, Talisca kaç numaralı forma giyecek?

Fenerbahçe, Al Nassr forması ile sözleşmesini fesheden Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Talisca'yı taşıyan uçak, saat 21.00 sularında İstanbul'a iniş yaptı. Sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı yıldızın ilk açıklaması "Birlikte tarih yazalım" oldu. Talisca kaç numaralı forma giyecek?

TALİSCA KAÇ NUMARALI FORMA GİYECEK?

Sarı-lacivertlilerin anlaşamaya vardığı Talisca'yı taşıyan uçak saat 21.00 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Fenerbahçe, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.

94 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Brezilyalı futbolcu, havaalanında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile de kısa bir görüşme yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca sarı-lacivertlilerde 94 numaralı forma ile sahada boy gösterecek.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı ve "Yeni evin seni bekliyor" notunu düştü.

TALISCA: GELİN, BİRLİKTE TARİH YAZALIM

Öte yandan 30 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'nin kendisi ile ilgili yaptığı paylaşıma: "Gelin, birlikte tarih yazalım" şeklinde bir yorum bıraktı.

TALISCA DA UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe için yola çıkan Anderson Talisca da, uçaktan bir paylaşımda bulundu. Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

BREZİLYALI YILDIZIN KARİYERİ

Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 19 maça çıkan oyuncu 8 gol kaydetti. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta da boy gösteren Talisca, Süper Lig'e ve Türkiye'ye yabancı değil. Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı takımın formasını terlettiği 2016-17 sezonunda şampiyonluk da yaşamıştı.

Talisca kaç numaralı forma giyecek (FENERBAHÇE)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
img

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
img

Et fiyatlarına yeni düzenleme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in davasında takipsizlik kararı

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten
İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte Talisca'nın ilk açıklaması
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek
78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı! Taleplere yetişemiyorlar

78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.