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Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi?

Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi?
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Beşiktaş'a dönüş yapması beklenen Anderson Talisca'nın transfer durumu merak konusu oldu. Talisca'nın Beşiktaş'a gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Ocak ayında kadrodaki eksik bölgelere takviye yapmak isteyen Kartal, Brezilyalı yıldızı gündemine aldı. Peki, Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? İşte detaylar!

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi ve taraftarların gönlünde taht kurmuş eski oyuncusu Anderson Talisca'yı yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde sergilediği performansla iz bırakan Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyiyor. Peki, Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Detaylar haberimizde...

TALISCA BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Beşiktaş, bu transferi gerçekleştirmek için farklı yollar ararken, Ernest Muçi'yi satarak elde edilecek gelirle Talisca'nın transferini bitirmeyi planlıyor. Trendyol Süper Lig takımlarıyla adı sıkça anılan Anderson Talisca'nın, Beşiktaş'a geri dönüşü için bu hamlenin kilit rol oynayacağı düşünülüyor.

Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi?

TALISCA BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Ocak ayında kadrodaki eksik bölgelere takviye yapmak isteyen Kartal, Brezilyalı yıldızı gündemine aldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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