Swap, iki taraf arasında finansal araçların veya nakit akışlarının belirli bir süre için değiştirilmesini sağlayan bir finansal anlaşmadır. En yaygın olarak, swap işlemleri faiz oranları, döviz kurları ve emtia fiyatları gibi değişkenlerle ilgilidir. Swap işlemlerinin ana amacı, risk yönetimi ve finansal maliyetlerin optimize edilmesidir. Peki, Swap nedir? SWAP nasıl yapılır? Merkez Bankası swap nedir?

MERKEZ BANKASI SWAP NEDİR?

Merkez bankası swapları, merkez bankaları arasında yapılan döviz swap işlemleridir. Bu tür swaplar, ulusal para birimlerinin istikrarını sağlamak, likidite ihtiyaçlarını karşılamak ve döviz rezervlerini yönetmek amacıyla kullanılır.

SWAP NASIL YAPILIR?