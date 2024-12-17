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Süte zam mı geldi? 1 litre süt ne kadar oldu?

Süte zam mı geldi? 1 litre süt ne kadar oldu?
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Süt fiyatlarına zam geldi. Ulusal Süt Konseyi'nin (USK), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere yeniden güncellendi. Peki, Süte zam mı geldi? Sütün litresi ne kadar, kaç TL oldu?

Süte zam mı geldi? Süt fiyatlarına zam geldi. Ulusal Süt Konseyi'nin (USK), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere yeniden güncellendi. Peki, Süte zam mı geldi? Sütün litresi ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar...

SÜTE ZAM MI GELDİ?

Ulusal Süt Konseyi, 1 Ocak 2025'ten itibaren çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına net 17,15 lira olarak belirledi. Böylelikle çiğ süt tavsiye fiyatında yüzde 17'lik artış meydana gelmiş oldu.

Süte zam mı geldi? 1 litre süt ne kadar oldu?

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 25 kuruş fark uygulanacak.

Öte yandan, daha önce alınan karar gereğince çiğ süt tavsiye fiyatı, üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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