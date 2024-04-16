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Süt fiyatları ne kadar oldu 2024? Çiğ süte zam geldi mi?

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Çiğ süt fiyatı 2024 ne kadar olacak? Yeni süt fiyatları ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Süt fiyatları ne kadar oldu 2024? Çiğ süte zam geldi mi? sorularını gündeme getirdi. Peki, süt fiyatları ne kadar?

SÜT FİYATLARI NE KADAR OLDU 2024?

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere tespit edildi. Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlendi.

Süt fiyatları ne kadar oldu 2024? Çiğ süte zam geldi mi?

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak. Duyuruya göre, bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatı maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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