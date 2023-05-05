Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu dahil oluyor. Ardından, Survivor Yiğit Kızılcık Şerbeti dizisinde mi oynayacak ve Survivor Yiğit kimdir soruları gündeme geliyor. Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen, ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor. Peki, Survivor Yiğit Kızılcık Şerbeti dizisinde mi oynayacak? Survivor Yiğit kimdir?

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen, Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor. Survivor Yiğit Kızılcık Şerbeti dizisinde mi oynayacak ve Survivor Yiğit kimdir soruları merak ediliyor. Survivor Yiğit Kızılcık Şerbeti dizisinde mi oynayacak ve Survivor Yiğit kimdir soruları gündeme geliyor. Survivor Yiğit Kızılcık Şerbeti dizisinde mi oynayacak? Survivor Yiğit kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR YİĞİT KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE Mİ OYNAYACAK?

Yiğit Dikmen, başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi isimlerin paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dikmen, RTÜK'ün cezasının ardından ekranlara dönen dizide Serdar karakterini oynayacak. Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar'ın yolu ilerleyen bölümlerde Selin Türkmen'in oynadığı Çimen'le kesişecek.

YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

Survivor 2014 yarışmasından sonra yıldızı parlayan Yiğit Dikmen, bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından 2015 yılında Fox Tv'de ekrana gelen 'Şehrin Melekleri' adlı dizide rol aldı ve "Fırat Ünver" karakterini canlandırdı. Yiğit Dikmen'nin yer aldığı bir diğer dizi projesi ise Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hayat Mucizelere Gebe" oldu. Yiğit Dikmen dizide Hande Ataizi, Damla Colbay ve Işıl Yücesoy ile birlikte rol aldı.