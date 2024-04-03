Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 75. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki!

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SURVIVOR 75. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor All Star yarışması 75. Bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 75. Bölümde seyirciyi neler bekliyor merak konusu oldu.

SURVIVOR HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Seyircileri yayınlandığı her sezon ekran başına kilitleyen Survivor All Star, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8 ekranlarına geliyor. Survivor saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

SURVIVOR 75. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!