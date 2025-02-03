SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI! Survivor'a kim veda edecek?
Survivor 2025'in yayınlanan 31 Ocak Cuma günü bölümünde, nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayları belli oldu. Gönüllüler takımı, rakiplerine üstünlük sağlayarak dokunulmazlık oyununu kazanırken eleme potasına giden isimler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Peki, Survivor'da potada kimler var? İşte, yeni bölüm fragmanı ve detaylar…
TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2025, 29. bölüm tanıtımıyla büyük merak uyandırdı. Eleme düellosunda yer alan dört ünlü yarışmacı, adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Eleme sonuçları ve yarışmanın kazananı, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Survivor 2025'te bu hafta kim elendi? İşte 29. bölüm tanıtımı ve Survivor'daki son gelişmeler…
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU
- Zeynep Alkan
- Serenay Aktaş
- Batuhan Karacakaya
- Adem Kılıç
- İsmail Balaban
- Ayşe Yüksel
- Sema Aydemir
- Barış Murat Yağcı
- Yağmur Banda
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU
- Tuğba Yeni
- Dilşah Kurt
- Batuhan Gökgöz
- Mevlüt Koçak
- Göksu Küçükali
- Adilhan Numan
- Kaan Kazgan
- Kübra Avcı