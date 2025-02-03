SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI! Survivor'a kim veda edecek?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2025, 29. bölüm tanıtımıyla büyük merak uyandırdı. Eleme düellosunda yer alan dört ünlü yarışmacı, adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Eleme sonuçları ve yarışmanın kazananı, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Survivor 2025'te bu hafta kim elendi? İşte 29. bölüm tanıtımı ve Survivor'daki son gelişmeler…

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor 2025 eleme potası

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

Survivor 2025 yeni bölüm tanıtımı